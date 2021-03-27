Ruslan Rehimov

Azerbaycan’da, işgalden kurtarılan bölgelerin imarında, ata yurtlarından yıllardır uzak kalan göçmenlerin istek ve düşünceleri dikkate alınacak.

Dağlık Karabağ’daki imar çalışmalarında Azerbaycanlı göçmenlerin istekleri dikkate alınacak

Azerbaycan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin imarına yol, elektrik santrali, havalimanı gibi projelerle başladı. Eş zamanlı olarak da Ermeni güçlerin işgal döneminde döşediği mayınlar temizleniyor. Bir taraftan da kurtarılan bölgelere Ermeni güçlerin verdiği zarar hesaplanıyor, tahrip edilen evlerin envanteri hazırlanıyor.

Hükümet, tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken o topraklara dönecek insanların düşüncelerini, planlarını, ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olarak da anket çalışması başlattı.

Anket çalışması, ülkenin en önemli eğitim kurumları arasında yer alan Ada Üniversitesinin uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yapılıyor.

Hem internet üzerinden hem de birebir görüşme şeklinde yapılan ankette, Dağlık Karabağ ve etrafındaki illerden işgal nedeniyle göç etmek zorunda kalan insanlara, göç sürecinin nasıl organize edilmesi gerektiği, döndükten sonra nasıl bir şehir ya da köyde yaşamak istedikleri ve hangi işi yapacakları soruluyor.

Anket sonuçları, bir rapor haline getirilerek hükümete sunulacak, bölgedeki imar çalışmaları ve göçmenlerin geri dönüş süreci bu rapor dikkate alınarak yürütülecek.

“Göçmenler kısa zamanda ata yurtlarına dönmek istiyor”

Ada Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fariz İsmayılzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet üzerinden yürütülen anket çalışmasına yaklaşık 50 bin kişinin katıldığını, hedeflerinin 100 bin göçmenin görüşünü almak olduğunu söyledi.

İsmayılzade, kaç kişinin dönmek istediği, bu kişilerin ne gibi ihtiyaçlarının olduğu, Karabağ’da hangi ekonomilerin gelişmesini arzu ettikleri ve nerelerde çalışmak istedikleri gibi bilgilerin hükümetin yapacağı çalışmalar açısından önem taşıdığını belirtti.

İşgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak çok iş olduğunu dile getiren İsmayılzade, şunları kaydetti:

“Altyapı tamamen yok edilmiş durumda ve her tarafa mayın döşeli. Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yeni altyapının oluşturulması, evlerin, okulların, hastanelerin inşası için zaman gerekiyor. Konuştuğumuz göçmenler kısa zamanda kendi ata yurtlarına dönmek istiyorlar. 30 yıldır bekledikleri köylerini, şehirlerini görmek, orada yaşayıp çalışmak istiyorlar. Bizden ne zaman geri dönebileceklerini soruyorlar. Sabırsızlıkla bekliyorlar. Hükümet altyapı çalışmalarını bitirdikten ve güvenlik sağlandıktan sonra insanlar evlerine dönecek.”

AA