Anadili Kadınları’ndan yedi farklı dilde kısa film

Nefel Kadın Kolektifi’nin bebekleri ve çocukların seslendirmesiyle 7 dilli bir stop motion film ortaya çıktı.

Anadili Kadınları, çocukların seslendirdiği Nefel Kadın Kolektifi’nin el örmesi bebekleriyle “Kayuş ve Elma Ağacı” isimli bir kısa çekti.

Kasım ayında İstanbul Sözleşmesi ve anadilinde destek alma hakkı ile ilgili olarak hazırladıkları çok dilli video ile dikkatleri çeken Anadili Kadınları, 21 Şubat’ta Anadili Hikayelerini farklı platformlarda söyleşilerle anlatmayı seçtiler.

Anadili Kadınları anadili mücadelesinde farklı alanlardan kadınları bir araya getirmek amacıyla çıktığı yola 21 Şubat – 21 Mart arasında her gün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları anadilinde bahar şarkıları ve bir kısa film ile devam ediyor.

Toplumsal cinsiyet rollerinden arınmış, eşitlikçi ve özgürlükçü bir bakışla, azınlık/baskı altındaki dil grubundan kadınların ortak sorunlarını ve mücadele yollarını tartışırken ortaya çıkan bir fikirle, gruptan 10 kadın Nefel Kadın Kollektifi ile dayanışmayla 7 dilli bir film ortaya çıkardı.

Filmin amacı üretim sürecinin de ortaya koyduğu dayanışma kültürünü ve farklı dilleri konuşsalar da, farklı kültür gruplarına ait olsalar da bir amaç uğruna birlikte durabilecekleri mesajını vermek.

Stop motion film

Ekip, “Çok dilli bir kısa filmi sanal bir etkileşim ile çekmek kolay bir süreç değil” diyor ve devam ediyor:

“Gönüllü dillerin katılmasının ardından ortak bir öge olarak ağaç belirlenerek, sonrasında ağacın etrafında bir dayanışma senaryosu ortaya çıktı.”

Çekimlerde Nefel Kadın Kolektifi Kadınları tarafından örülen bebekler, ve hazırlanan dekorlar kullanıldı. Çekimlerin tamamı Diyarbakır’da yapıldıktan sonra, 7 farklı dilde, (Abazaca, Ermenice, Hemsince, Kurmanci, Lazca, Süryanice, Zazaca) evdeki imkanlarla yapılan ses kayıtları birleştirildi.

Stop motion yani fotoğraf karelerinin birleştirilmesinden oluşan kısa film, Anadili Kadınları’nın gelecekte yapacakları işlerin habercisi niteliğinde.

(AÖ)

bianet