Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, cinsel istismar kurbanlarından ‘resmi olarak’ özür diledi

Kerem Congar

Yeni Zelanda’da Katolik Kilisesi, yıllar boyunca kilise bünyesinde eğitim alan ve cinsel istismara uğramış binlerce kurbandan resmi olarak özür dilediğini açıkladı.

Yeni Zelanda’nın en geniş çaplı araştırma kurumu olan Kraliyet Soruşturma Komisyonu, 1950 ile 2019 arasındaki 70 yıl boyunca hastane, sağlık ocağı, psikiyatri kliniği ve kilise gibi diğer dini kurumlarda 250 binden fazla çocuk ve gencin fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını duyurmuştu.

Wellington’un Roma Katolik Başpiskoposu Kardinal John Dew, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’daki piskoposlar ve cemaat liderleri adına söz konusu mağdur adına özür dilediğini belirterek, “Din görevlileri tarafından size zarar veren kötü niyetli eylemlerin hiçbir mazereti olamaz. Bu olaylar yaşandı ve bunu kabul etmek zorundayız. Bu önemli bir mevzu.” diye konuştu.

Kardinal Dew ayrıca Kilise sistemi ve kültürünün istismar olaylarına izin verdiğini vurgulayarak, “Bu sistem ve kültür başarısızlıkla sonuçlandı ve artık değişmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’da istismar olaylarının açığa çıkması sonrası başlatılan Abuse in Care (Bakım dönemi istismarı) soruşturması kapsamında yüzlerce tanık ifade vererek, geçmişte ve günümüzde cereyan eden kötü hadiseleri aydınlatmaya çalışıyor.

650 bin kişinin yüzde 40’ı istismara uğradı, başbakan özür diledi

Geçtiğimiz aralık ayında Yeni Zelanda’nın en geniş çaplı araştırma kurumu olan Kraliyet Soruşturma Komisyonu’nun yayımladığı rapora göre, 1950’den bu yana ülkede 655 bini aşkın kişi hastane, psikiyatri ve kilise gibi kamu kurumlarından hizmet aldı ancak bu kişilerin yüzde 40’ı farklı şekillerde istismara uğradı.

Genç ve çocuklar arasında 5 ile 17 yaş arası grubun istismar olaylarından en çok etkilenen kesim olduğu kaydedilirken, elektro şok, tecavüz ve cinsel taciz ve benzeri istismar olaylarının yaşandığı kaydedildi.

Rapor sonrası Başbakan Jacinda Ardern “Ülke olarak karanlık geçmişimizle yüzleşmek zorundayız” ifadelerini kullanmıştı.

Komşu ülke Avustralya’da 2017’de tamamlanan 5 senelik soruşturma sonrasında binlerce küçük çocuk ve ergenin özellikle dini kurumlarda cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasından sonra Kanberra hükümeti özür dilemişti.

Euronews