Resmi olarak tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti parlamentosu, Rusça’yı resmi dil olarak tanıdı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti parlamentosu, Rusça’nın resmi dil olarak tanınmasına ilişkin yasa değişikliğini kabul etti. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lusine Avanesyan, Sputnik’e verdiği demeçte, ülke parlamentosunun Rusça’nın resmi olarak tanınmasına ilişkin değişiklik tasarısını kabul ettiğini belirtti. Avanesyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücünün Karabağ’daki uzun süreli varlığı nedeniyle sorunun acil hale geldiğini kaydetti. Ermenice ve Rusça’nın, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi dilleri olarak kabul edilen yasaya göre, devlet organları, tüzel kişiler, kurum ve kuruluşların evrak işlerini Ermenice ve gerektiğinde Rusça yürütmeleri gerekiyor. Yasadaki değişikliğin, Artsakh (Karabağ) ve Rusya arasındaki kültürel, askeri, ekonomik ilişkiler ve tarihi hafızanın yanı sıra, birçok Karabağlı için Rusça’nın ikinci iletişim dili olduğu durumu dikkate alınarak ‘yeni bir gündem oluşturma’ ihtiyacına dayandığı belirtildi. Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de alevlenen çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 10 Kasım’da imzaladıkları anlaşmayla sona ermişti. Anlaşma doğrultusunda Dağlık Karabağ’da ateşkesi izlemek üzere Rus barış gücü birlikleri konuşlandırılmıştı. Sputnik Türkiye