Paylan’dan Dink davası ile ilgili açıklama: Biz bitti demeden bu dava bitmez!

TBMM Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Ermeni Milletvekili Garo Paylan, kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda açıklandığı karar ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: ”Hrant Dink cinayeti davasında verilen kararla; cemaatçi denilen sanıklar müebbet ceza alırken, cemaatçi görülmeyen sanıklar beraat etti. Mahkeme, yine devlet içindeki güç dengelerine göre suç ortaklığının üstünü örttü.

Bu dava bitmedi. Biz bitti demeden bu dava bitmez!” ERMENİ HABER AJANSI Share this: Twitter

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