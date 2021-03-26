Lavrov Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konseyi oturumu çerçevesinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşecek.

Bununla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova açıklamada bulundu.

Onun sözlerine göre görüşmeler 2 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Muhtemel görüşmeler arasında Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla yapılacak görüşmeler de yer alıyor.

Sergey Lavrov ve Ara Ayvazyan en son 18 Şubat tarihinde Moskova’da bir araya gelmişti.

ERMENİ HABER AJANSI