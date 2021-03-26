Karabağ’da Azerbaycanlı askerler Ermeni plakalı arabalara doğru taşlar attı

Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Askeran idari bölgesinde bulunan Karmir köyü yakınlarında, Karmir Şuka (Qırmızı Bazar) köyüne götüren yolun üzerinde Azerbaycanlı askerler Ermeni plakalı arabalara doğru taşlar attı.

Bununla ilgili açıklamada bulunan Artsakh İçişleri Bakanlığı’nın Enformasyon ve halkla ilişkiler daire başkanı Hunan Tadevosyan olayın 25 Mart tarihinde öğle saatlerinde meydana geldiğini bildirdi.

Rus Barış Gücü askerlerin eşliğinde hareket eden Azerbaycan’a ait arabalarından Ermeni plakalı arabalara doğru taşlar atıldı.

Hunan Tadevosyan yoldan ilerleyen Ermeni plakalı arabalardan birinin zarar görmediğini, arkadaki arabanın ise hasar gördüğünü dile getirdi.

Olaydan sonra Ermeni sakinler hemen yolu kapattılar, Rus ve Azerbaycanlı komutanlar da arabalarından inip özür dilediler. Hasar gören Ermeni plakalı araba şoförünün kişisel bilgilerini kaydeden Rus komutan ona tazminat verileceğini vaat etmiş. Şoför olay sonucunda yaralanmamış sadece arabası zarar görmüş.

Karabağ İçişleri Bakanlığı olayın ayrıntılarnı daha sonra açıklayacağını da belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI