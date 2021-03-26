Karabağ Parlamentosu, Rusça’yı resmi dil olarak tanıdı

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhuriyeti Parlamentosu, Rusça’nın resmi dil olarak tanınmasına ilişkin yasa değişikliğini kabul etti.

Karabağ Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Lusine Avanesyan, ülke parlamentosunun Rusça’nın resmi olarak tanınmasına ilişkin değişiklik tasarısını kabul ettiğini belirtti.

Avanesyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücünün Artsakh’taki uzun süreli varlığı nedeniyle sorunun acil hale geldiğini kaydetti.

Ermenice ve Rusça’nın, Artsakh Cumhuriyeti’nin resmi dilleri olarak kabul edilen yasaya göre, devlet organları, tüzel kişiler, kurum ve kuruluşların evrak işlerini Ermenice ve gerektiğinde Rusça yürütmeleri gerekiyor.

Yasadaki değişikliğin, Artsakh (Karabağ) ve Rusya arasındaki kültürel, askeri, ekonomik ilişkiler ve tarihi hafızanın yanı sıra, birçok Karabağlı için Rusça’nın ikinci iletişim dili olduğu durumu dikkate alınarak ‘yeni bir gündem oluşturma’ ihtiyacına dayandığı belirtildi.

ERMENİ HABER AJANSI