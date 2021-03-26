Iraklı bakandan Ermenistan’da sözde soykırımı anıtına ziyaret

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Resmi bir ziyaret kapsamında Ermenistan’da bulunan Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun, Ermeni yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Ermenistan’a bir ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun hem Ermeni mevkidaşı hem de Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, iki bakanlık arasında savunma iş birliği konusunda bir niyet anlaşması imzaladı. Görüşmelerin ardından Irak Savunma Bakanı Saadun, beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Irak Savunma Bakanı Cuma İnad Saadun (soldan üçüncü sıradaki) Yeni Şafak