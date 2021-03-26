Hrant Dink’in karar davasında hükmün açıklanmasına ara verildi

Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından kararını açıklandı.

Yağmur KAYA

ARTI GERÇEK – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Fethullah Gülen ve Zekeri Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı. Gazeteci Ercan Gül, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın davası zaman aşımından düştü.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından karar açıklandı. Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasina karar verildi. Ercan Gün’e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın davası zaman aşımından düştü.

GAZETECİ ERCAN GÜN’E 10 YIL HAPİS

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın tutuklu sanığı Ercan Gün’ü, ”FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan’ın da bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

SABRİ UZUN VE CELALETTİN CERRAH’A ZAMAN AŞIMI

Tutuksuz sanıklar eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

ESKİ TRABZON EMNİYET MÜDÜRÜNE BERAAT

Eski Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, “İhmal nedeniyle adam öldürmek” ve “resmi belgeyi yok etme” suçlarından beraat etti. “Görevi ihmal”den ise zaman aşımı nedeniyle dosyası düştü.

Eski İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görevli astsubay Yavuz Karakaya, “Anayasayı ihlal”den müebbet hapis ve “kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Eski polis memuru Muhittin Zenit’e üç suçtan beraat verilirken görevi ihmal suçu ise zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

RAMAZAN AKYÜREK VE ALİ FUAT YILMAZER’E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ramazan Akyürek’e ve Ali Fuat Yılmazer’e tasarlayarak kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Akyürek, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ali Fuat Yılmazer’e tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Yılmazer, resmi belgeyi yok etmek suçundan ise 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, cinayetin FETÖ/PDY’nin amaçları doğrultusunda işlendiği kanaatiyle, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal hakkında “FETÖ üyeliği” suçundan, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca 6 sanık hakkında daha tutuklama kararı verildi.

Hrant Dink cinayeti davasının sanıkları eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ile dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç hakkında “ihmali davranışla adam öldürme” suçundan beraat, “kamu görevini ihmal” suçundan ise haklarındaki dava dosyasının zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi kararı verildi.

‘SINIRLARI VE KAPSAMLARI BELİRLENMİŞ BİR DAVA’

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması gerçekleştiren Dink ailesi, avukatları ve arkadaşları, Dink davasının karar duruşmasını, ‘Sınırları ve kapsamları belirlenmiş bir dava’ olarak yorumladı.

Hrant Dink’in aile avukatı Hakan Bakırcıoğlu, karar duruşmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu cinayete iştirak eden, bu cinayette sorumluluğu olan devlet görevlilerinin önemli bir kısmı hakkında iddianame düzenlenmemişti. Ve soruşturmada esas olarak da cinayet kararını kimlerin verdiği, hangi süreçlerden geçirilerek bu cinayetin gerçekleştirildiği somut olarak açığa çıkartılamamıştı.

‘BU KARAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE CİDDİ HATALAR İÇERİYOR’

Sınırları ve kapsamları belirlenmiş olan bu davada bugün verilen karar önemli ölçüde ciddi hatalar içeren bir karardır. 2012 yılında da o dönemde de 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen bir karar olmuştu. Ve bu karar Yargıtay tarafından 2013 yılında bozulmuştu. Bugün verilen kararda Hrant Dink cinayetini bütün yönleriyle açığa çıkarmayan ve sorumlular hakkında hüküm kurmayan bir karardır.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Elbette ki biz bu kararın müdahil tarafı olarak bu karara itiraz edeceğiz. İstinaf Mahkemesi’ne Yargıtay’a taşıyacağız. Ve bu kararın bozulması, yargılanmanın hakkıyla yapılması için sonuna değin bu süreci zorlayacağız. Bu karar hatalı bir karardır. Bu karar cinayette sorumluluğu olan ve delilleri açığa çıkmış olan birçok kişinin hatalı bir şekilde beraatiyle sonuçlanmış bir karardır.” ifadelerini kullandı.

AYDIN: CİNAYETİN ÜSTÜNDEKİ KARANLIK PERDE KALDIRILMADI’

Hrant’ın Arkadaşları adına konuşan Bülent Aydın ise, “Biz 14 yıldır izlediğimiz bu dava ve kararı ile ilgili bu cinayetin üstündeki karanlık perdeyi kaldırmadığını bir kez daha söylemek istiyoruz. İlk günden beri bu cinayette payı ve parmağı olan herkesin mahkeme karşısına çıkarılıp cezalandırılana kadar adalet mücadelesini sürdüreceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez” dedi.

ÖNDEROĞLU: DEVLET İÇİNDEKİ BAZI KİŞİLER DAHİL EDİLMEDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler( RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu ise, ” Bugünkü karar bize devlet içinde bu cinayette rol alan bazı kişilerin dahil edilmediği ve siyasi hesapları karşılama için manipüle edildi” diye konuştu.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yedvart Danzikyan da eksik bir karar verildiğini dile getirerek Dink’ i öldüren mekanizmanın ortaya çıkarılmasını talep etti.

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