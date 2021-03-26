Ermenistan ve Karabağ bütün eski Cumhurbaşkanları bir araya geldi

Ermenistan Cumhuriyeti’nin birinci Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan’ın Sözcüsü Arman Musinyan açıklamada bulunarak Ermenistan ve Artsakh (Karabağ) bütün eski Cumhurbaşkanlarının bir araya geldiğini duyurdu.
Levon Ter-Petrosyan, Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan, Arkadi Ghukasyan ve Bako Sahakyan görüşme sırasında 44 günlük savaştan sonra Artsakh’taki (Karabağ) mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.
Eski Cumhurbaşkanları’nın görüşmesi 25 Mart tarihinde gerçekleştirildi.
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