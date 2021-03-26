Ermenistan Milli Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne galibiyetle başladı

Ermenistan Milli Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde J Grubu ilk maçında Vaduz’ta Lihtenştayn Milli Takımıyla karşı karşıya geldi.

Ermenistan’ın belirgin üstünlüğüyle gerçekleşen bu maçta Milli takımımız 83’üncü dakikada 1:0 öne geçti. Lihtenştayn herhangi bir tehlike yaratmadı Ermenistan’ın kalesinde ve neredeyse kaleye vuruş bile yapamadı.

Ermenistan ise devamlı atak ediyor, tehlikeli anlar yaratıyor ancak bir şekilde golle sonuçlandıramıyordu.

Lihtanştayn oyuncusu Noah Frommelt Ermenistan tarafından gelen baskısına dayanamayıp kendi kalesine gol attı.

Böylece J Grubunda Almanya, Romanya ve Ermenistan ilk maçlarda zafer kazanıp 3 puanla öne geçtiler.

28 Mart tarihinde Ermenistan Milli Takımı Yerevan’da İzlanda ile karşı karşıya gelecek, 31 Mart tarihinde ise Romanya’yı kabul edecek.

Bütün bu maçlara Ermenistan Milli Takımı kaptanı, Roma oyuncusu Henrikh Mkhitaryan sakatlık geçirdiğinden dolayı katılamıyacak.

ERMENİ HABER AJANSI