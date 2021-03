Emek Partisi: Dink davasında karar tatmin etmedi, cinayet yine aydınlanmadı!

Hrant Dink davasında 14 yıl sonra verilen karar ile ilgili açıklama yapan Emek Partisi, “Vicdanları tatmin etmeyen bir karar çıkmıştır. Halk ‘Bu dava bitti’ demeden bu dava bitmeyecektir” dedi.

Emek Partisi (EMEP) Hrant Dink davasının 14 yıl sonra sonuçlanmasıyla ile ilgili açıklama yaptı. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sedat Başkavak imzalı açıklamada, Hrant Dink davasının 14 sene sonra ‘nihayet’ sonuçlandığı belirtilerek, “’Sonuçlandı’ diyoruz ama aslında hâlâ tam olarak sonuçlanmadı. Çünkü davanın daha Yargıtay aşaması var. Bilindiği gibi daha önce de mahkemece bir karar verilmiş fakat karar Yargıtay tarafından bozulmuştu” hatırlatılması yapıldı.

Başkavak, “Dava başladığında Dink Ailesi ve avukatları bu cinayetin devlet destekli bir örgüt tarafından işlendiği tezini savundu ve soruşturma/kovuşturma aşamasında bu örgütün gizlenmeye çalışıldığı söylendi. Savcılık ve mahkeme ise cinayetin ‘bir avuç öfkeli genç’ tarafından tasarlandığını ve işlendiğini düşünüyordu! Daha sonra siyasi rüzgara bağlı olarak ve Ergenekon vb. davaların peş peşe açılması nedeniyle cinayetin arkasındaki örgütün Ergenekon olduğu savcılık ve mahkeme tarafından kabul edilir oldu. Sonra, Fethullahçıların devletten tasfiyesi gündeme geldi ve cinayetin arkasındaki güç bu kez FETÖ oldu. Hatta, bir numaralı sanık olarak Fethullah Gülen davaya dahil edildi. Ve bugün verilen kararla cinayetin FETÖ tarafından işlendiği mahkeme tarafından tescil edildi” dedi.

“KIZIL ELMACILAR VE ÜLKÜCÜLER BERAATLE AYIKLANDI”

Cinayetin işlendiği yılları da göz önünde bulundurmak gerektiğini söyleyen Başkavak, “2005’te Ermeni Soykırımına dair 90’ıncı yıl anma etkinlikleri yapılıyordu. AKP, iktidarını sağlamlaştırmak için ABD ve AB’ye dayanmaya çalışıyor, AB’ye girmek için demokratikleştiğini iddia ediyor, Ermenistan ile sınırların açılması tartışılıyordu. Ermeni Soykırımı iddialarına karşı AKP hükümeti fazla sert tutum almıyor, ‘Bu konuyu siyasiler değil tarihçiler konuşsun, biz bütün arşivlerimizi açıyoruz, herkes arşivlerini açsın, her şey ortaya çıksın’ diyordu. O sıralarda bir de ‘Kızıl Elma Koalisyonu’ ortaya çıkmıştı. Veli Küçük gibi ismi Susurluk Davası’nda geçen emekli bir general, Doğu Perinçek, Gökçe Fırat’ın sahte Türk Solu dergisi, Kerinçsiz gibi MHP’liler, emekli askerler vs. bu ittifakın içindeydi. Kızıl Elmacılar, Ermeni meselesinde hem AKP hükümetine hem de Agos gazetesi ve Hrant Dink’e karşı bir kampanya açmışlardı. Hrant Dink İstanbul Vali Yardımcısı tarafından tehdit edildi, Genelkurmay’ın Hrant’ın ve Agos’un yazdıklarından rahatsız olduğunu açıkladı. Agos’un önüne Ülkücüler gelip Hrant’ı ve arkadaşlarını tehdit etti. Hrant hakkında ‘Türklüğe hakaret’, ‘halkı birbirine karşı kışkırtma’ vb. iddialarla pek çok dava açıldı. Kızıl Elmacılar duruşmalar sırasında Hrant’a ve onu desteklemek için duruşmaya gelenlere saldırıyordu. Şişli Adliyesi önünde her duruşmada bu saldırılar organize ediliyordu. Hrant’ ı öldüren Ogün Samast, arkadaşları Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal ise ülkücü kökenliydi” ifadelerini kullandı.

Başkavak, davada çıkan kararla ilgili, “Bugünkü kararla dosyaya bir şekilde girmiş olan Kızıl Elmacı ve ülkücüler beraat, zamanaşımı vb. şekilde ayıklandı. Davaya daha sonra dahil edilen FETÖ’cüler cezalandırıldı. Hatta, Ogün Samast, Erhan Tuncel, Yasin Hayal ve Tuncay Uzundal FETÖ’ cü ilan edildi ve ayrıca FETÖ üyesi olmaktan savcılığa suç duyurusu yapıldı. Ve kamuoyunu tatmin etmek için çok sayıda FETÖ’cü sanığa, ağır cezalar verildi. Yarın, dosya Yargıtay’da iken siyasi iklim değişirse davanın seyri yeniden değişir mi sorusu aslında herkesin aklındaki sorudur. Çünkü mevcut davanın sanıkları siyasi iklime göre değişmiş bulunmaktadır. Oysa Hrant Dink cinayetini gerçekleştirenler faşist güçlerdir. Çoğu devlet içinde görevli ya da eskiden görev yapmış kişilerdir. İçlerinde FETÖ’cü de Ergenekoncu da vardır” dedi.

14 yıllık yargılamanın sonunda Celalettin Cerrah gibi isimlerin davadan düşürülmesinin kabul edilemez olduğunu anlatan Başkavak, “Çünkü insanlık suçlarında zaman aşımı olmaz. Hükümet siyasi sorumluluktan kaçamaz. Sonuç olarak Dink davasında yine vicdanları tatmin etmeyen bir karar çıkmıştır. Yine yargı bağımsızlığı tartışmalı hale gelmiştir. Halk “Bu dava bitti” demeden bu dava bitmeyecektir” dedi. (İstanbulEVRENSEL)

Evrensel Gazetesi