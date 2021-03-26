Doug Emhoff Zoom´dan yapılan Pesah kutlamasına önderlik etti

Beyaz Saray, Yahudilerin Pesah Bayramı´nı kutlamak için perşembe günü çevrimiçi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yahudi asıllı İkinci Beyefendi Doug Emhoff halka açık olan bir Zoom etkinliğine liderlik etti.

Emhoff yapılan çevrimiçi toplantı için, “Bu, birçok ilkin anıdır. Bugün Biden-Harris yönetiminin ilk Pesah kutlaması için toplandık ve ilk Yahudi asıllı İkinci Beyefendi olarak size katılacağım için heyecanlıyım’’ dedi.

(Emhoff ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kocası. Emhoff aynı zamanda bir ABD başkanın veya başkan yardımcısının ilk Yahudi eşi.)

Emhoff, “Bu, sanal olarak kutladığımız üst üste ikinci Pesah ve umarım sonuncusu olur” dedi.

Çevrimiçi Pesah Seder’ine birkaç Kongre üyesi ve yönetim yetkilisi katıldı. Milton Gottesman Yahudi Günü Okulundan öğrenciler geleneksel bayram şarkılarını seslendirdi.

Başkan Joe Biden ​​İbranice “Chag Sameach” diyerek Pesah Bayramını kutladı. Pesah’ı gelecek yıl sadece Kudüs’te değil, gelecek yıl hep birlikte kutlamayı umduğunu sözlerine ekledi.

First Lady Jill Biden ise, Pesah’ın “Zorlukların üstesinden gelmenin ve umut bulmanın; uzun karanlık bir geceden daha parlak bir sabaha uyanmanın, dayanıklılığı ve kararlılığı çağırmanın hikayesi” olduğunu belirtti.

Şalom Gazetesi