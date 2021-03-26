ՕՐԹԱԳԻՒՂԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԲԱՑՈՒԵՑԱՒ / ORTAKÖY S. ASDVADZADZİN KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցին, որ բարեզարդման աշխատանքներու պատճառաւ պաշտամունքի փակուած էր, 26 Մարտ 2021, Ուրբաթ, ձեռամբ Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հօր պաշտամունքի վերաբացուեցաւ։ Արարողութեան մասնակցեցան Պատրիարքական Աթոռոյս միաբան հայրեր, քահանայից դասու անդամներ, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ դպիրները։ Արարողութեան ներկայ եղան նաեւ Ատենապետ Իսքէնտէր Շահինկէօզի գլխաւորած Օրթագիւղի Թաղային Խորհուրդի անդամները։ Քորոնա համավարակի սահմանափակումներուն պատճառաւ արարողութիւնը կատարուեցաւ փոքրաթիւ հաւատացեալներու մասնակցութեամբ։

Ժամը 15.00-ին, Նորին Ամենապատուութիւնը, ժամանեց Օրթագիւղ եւ դիմաւորուեցաւ հոգեւորականաց եւ եկեղեցւոյ պատասխանատուներու կողմէ։ Ապա, եկեղեցւոյ մուտքին կատարուեցաւ Դռնբացէքի Արարողութիւն, որմէ յետոյ ներկաներ մուտք գործեցին բարեզարդեալ եկեղեցին։ Արարողութեանց երգեցողութիւնները կատարուեցաւ ներկայ հոգեւորականներու եւ դպիրներու կողմէ, առաջնորդութեամբ՝ Արժ. Տ. Տրդատ Աւ. Քհնյ. Ուզունեանի։ Արտասանուած նաւակատիքի արարողութեան աղօթքներէն յետոյ, Նորին Ամենապատուութիւնը Սրբալոյս Միւռոնով օծեց Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ աւագ խորանն ու պահարաններու Ս. Սեղանները։ Օծման արարողութենէն յետոյ, Նորին Ամենապատուութեան նախագահութեամբ տեղի ունեցաւ երեկոյեան ժամերգութիւն։

Արարողութեան աւարտին Պատրիարք Հայրը քարոզեց եւ ուրախութիւն յայտնեց եկեղեցւոյ մէջ կատարուած բարեզարդման աշխատանքներու կապակցութեամբ։ Պատրիարք Հայրը տաճարի կարեւորութիւնը շեշտադրեց եւ Ս. Գրային օրինակով ցոյց տուաւ թէ՝ Յիսուս, տաճարը բնութագրած էր, որպէս Իր տունը։ Այս առումով եկեղեցիները մաքուր եւ ներկայանալի պահելը, բոլորիս վերապահուած պարտականութիւն մըն է։ Առ այդ, եկեղեցւոյ համար եղած ծախսերը Աստուծոյ համար եղած կ՚ընկալուին եւ երբեք չեն նկտուիր որպէս յաւելեալ ծախս։

Մեր Հոգեւոր Պետը, ապա յայտնեց թէ Հայ Ժողովուրդի ամենէն նշանաւոր յատկութիւններէն է իր արուեստով շաղախուած տաճարներ կերտել։ Այս առումով, մեր եկեղեցիներուն մէջ տեսանելի կը դառնայ նաեւ արուեստի նրբութիւնը։ Օրինակ, Հայեր, Խաչքարերով տաճար կերտելու սովորութիւնը ունեցած են, բան մը որ կրօնքն ու մշակոյթը իրարու կը շաղախէ։ Պատրիարք Հայրը գովեց եկեղեցւոյ երէց՝ Արժ. Տ. Զաւէն Քհնյ. Պչաքճեանի գործունէութիւնը եւ իր անձին մէջ գնահատեց եկեղեցւոյ դպրաց ծառայութիւնը։ Մեր Հոգեւոր Պետը ապա վեր առաւ Օրթագիւղի Թաղային Խորհուրդի գործունէութիւնը եւ յայտնեց թէ անոնք իրենց յարակից մարմիններով լաւապէս կը հսկեն Օրթագիւղի Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ եւ Թարգմանչաց Վարժարանին։

Իր խօսքերու աւարտին, Պատրիարք Հայրը յայտնեց թէ՝ Աւագ Շաբթուան սեմին եկեղեցին կը վերաբացուէր եւ յատկապէս այս շաբթուան ընթացքին բարեզարդուած եկեղեցւոյ կամարներուն տակ առաւել եւս լսելի պիտի դառնային աղօթը, շարականը եւ փառաբանութիւնը։

Արարողութիւնը, իր աւարտին հասաւ, միասնաբար արտասանուած Տէրունական Աղօթքով եւ վերջին օրհնութեամբ։

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Tadilat çalışmaları nedeniyle ibadete kapalı olan Ortaköy S. Asdvadzadzin Kilisesi, 26 Mart 2021, Cuma, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri riyasetinde yapılan törenle yeniden ibadete açıldı. Törenlere Patrikliğimiz ruhbanları ve din görevlileri, kilise mugannileri, İskender Şahingöz başkanlığındaki Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. Coronavirüs pandemi kısıtlamaları nedeniyle tören az sayıda katılımcıyla gerçekleşti.

Saat 15.00’da, Ortaköy’e varan Patrik Hazretleri, din adamları ve yöneticiler tarafından karşılandı ve kutsama töreni başladı. Törende hazır bulunan din görevlileri ve yöneticiler kapı önünde gerçekleşen törenden sonra kiliseye girdiler. İlahiler Kd. Peder Drtad Uzunyan önderliğindeki din adamları ve muganniler tarafından seslendirildi. Okunan dualar ve Surp Müron ile kilise kutsandı. Daha sonra ikindi duaları okundu.

Tören sonunda konuşan Patrik Hazretleri, yenileme çalışması sonrasında kilisenin yeniden açılmasından dolayı memnuniyetini bildirdi. Patrik Hazretleri, mabet kavramının önemini vurgulayarak, Kutsal Kitap’tan bir örnek verdi ve İsa Mesih’in mabedi evi olarak betimlediğini hatırlattı. Bu bağlamda, kiliseleri temiz tutmanın hepimizin vazifesi olduğunu hatırlattı. Dolayısıyla, kilisenin bekası için yapılan harcamalar Tanrı’ya sunulmuş kabul edilir ve hiçbir zaman gereksiz bir harcama olarak nitelendirilmez.

Patrik Hazretleri daha sonra, Ermeni Cemaati’nin önemli özelliklerinden birisinin sanatıyla harmanlanmış kiliseler inşa etmek olduğunu hatırlattı. Bu nedenle, kiliselerimizde sanatın nezaketi görünmekteydi. Örneğin, kilisenin çeşitli yerlerinde Haçkar bulundurmak, Ermeniler için bir gelenek olmuştu. Böylece sanat ve din birbirine harmanlanıyordu. Patrik Hazretleri daha sonra kilise din görevlisi Peder Zaven Bıçakcıyan’ı takdir etti ve onun şahsında kilisenin hizmetkârlarına başarılar diledi. Daha sonra, Ortaköy Yönetim Kurulu’nun çalışmalarını övdü ve S. Asdvadzadzin Kilisesi’ne ve Tarkmançats Okulu’ne olan hizmetleri takdir etti.

Ruhani Önderimiz, sözlerinin sonunda Kutsal Hafta’nın başında olduklarını hatırlattı ve yenilenen kilisede özellikle bu hafta ilahinin, duanın ve şükranın daha çok duyulacağını belirtti. Tören hep birlikte söylenen Rab’bin Duası’yla son buldu.

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Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/