Yunanistan’daki törene Prens Charles katılıyor

Yorgo KIRBAKİ Yunanların 25 Mart 1821’de Osmanlı’ya karşı isyan başlatmalarının 200. yıldönümü nedeniyle bugün başkent Atina’da tören düzenlenecek. Törenlere, İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis da katılacak. Sintagma (Anayasa) meydanında askeri geçit töreni yapılacak. Yunan ve ABD F-16’ları ile Fransız Rafale savaş uçakları da Atina semalarında uçacak. ABD Başkanı Joe Biden’ın da Yunan isyanının 200. yılı dolayısıyla Miçotakis’i telefonla arayarak kutlaması bekleniyor. Kutlamalar çerçevesinde, Rus “Amiral Kasatonov” fırkateyni Pire Limanı’na demir attı. Hürriyet Gazetesi