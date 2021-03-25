Yunanistan 200’üncü bağımsızlık yıl dönümünü kutladı, Atina semalarında Rafale jetleri dikkat çekti

Kerem Congar

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlattığı bağımsızlık savaşının 200’üncü yıl dönümü dolayısıyla başkent Atina’da görkemli bir kutlama töreni gerçekleştirdi.

Yunanistan 25 Mart 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık savaşı başlatmış ve 9 sene süren mücadele sonrası bunu elde etmişti.

Bazı Yunan askerlerinin geleneksel kıyafetler giydiği gösterilerde, gökyüzünde Yunanistan’ın yakın bir zamanda Fransa’dan satın aldığı Rafale jetlerinin de yer alması dikkati çekti. Törene dönemin müttefikleri Rusya, Fransa ve İngiltere’nin temsilcileri de katıldı.

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlattığı bağımsızlık savaşının 200. yıl dönümünü Atina Acropolis'te resmi törenle kutladı pic.twitter.com/8J7NCD42Gr — euronews Türkçe (@euronews_tr) March 25, 2021

Bu kapsamda İngiltere Prensi Charles ve eşi, Rusya Başbakanı Mihail Mişustinin ile eşi ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly törende hazır bulundu.

200’üncü bağımsızlık gösterilerinde Rafale ve F-16 savaş uçakları Atina semalarında uçtu. The Associated Press.

Covid-19 tedbirleri sebebiyle sivil halkın kutlamalara katılımı oldukça düşük tutulurken, Atina’daki meclis binası önündeki Sintagma Maydanı’na 200 adet Yunan bayrağı çekildi.

Başbakan Kiriakos Miçotakis, başkent Atina’daki Acropolis Tapınağı’nda düzenlenen seromonide konuşarak, “Bugün bu halk kutlama yapıyor. 200 sene önce bir avuç yiğit, bağımsızlık fitilini ateşledi. Kahramanca savaştılar ve bağımsızlık elde ettiler.” diye konuştu.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs cumhurbaşkanlarından Türkiye mesajı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterina Sakellaropoulou ise konuşmasında Türkiye ile yaşanan gerilim konusunda iyi niyet gösterdi. Sakellaropoulou, “Yunanistan Türkiye ile iyi komşu olmak ve barış içinde yaşamak istiyor. Türkiye’de de aynı niyet varsa, biz buna hazırız” dedi.

Kutlamalara katılmak için Atina’ya gelen Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de konuşmasında Türkiye’ye değindi. Anastasiadis, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj gemilerini çekmesi, gerginliğin azalması yolunda attığı olumlu bir adımdır. Türkiye’nin bu iyi niyet gösterisinin sürekli hale gelmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan geçit töreninde güvenliği sağlamak için yaklaşık 4000 polis memuru görevlendirildi. Bazı binaların üzerinde keskin nişancılar ve drone kameralar hazır bulunduruldu. Koronavirüs sebebiyle halkın törene katılımı az olduğu için tüm kutlamalar ve gösteriler televizyondan canlı olarak yayınlandı.

Euronews