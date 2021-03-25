KUTSAL HAFTA VE SURP ZADİK YORTUSU AYİNLERİ İLE İLGİLİ PATRİKLİK DUYURUSU

Kadasetli Sahak II Patrik Hazretleri’nin riyasetinde toplanan Ruhani Meclis’imiz, yapılan istişare sonucunda pandemi şartları dikkate alınmış ve önümüzdeki Kutsal Hafta ile ilgili aşağıda belirtilen düzenlemelerin uygulanmasını kararlaştırmıştır.

1. Kutsal Hafta, yılın diğer haftalarından farklı olarak özel bir kutsiyet ve önem arz etmektedir. Bu hafta boyunca her gün adım adım Hisus Krisdos’u takip ediyor ve nihayetinde Kutsal Diriliş müjdesine erişiyoruz. Bu nedenle kiliselerimizin din görevlileri kendi sorumlulukları altında bulunan kiliselerde kendi personellerinin katılımıyla ayinleri icra edeceklerdir. Ayinler cemaate kapalı olarak icra edilecektir.

2. Cemaate kapalı olarak icra edilen ayinlerden sonra cemaatimizden arzu edenler aşağıda belirtilen sağlık şartlarına uymak kaydıyla mum yakmak ve dua etmek için kiliselerimizi ziyaret edebilirler. Uyulması gereken sağlık şartları

A. Maske kullanımı

B. Dezenfektan kullanımı

C. Sosyal mesafenin korunması

3. Kutsal Hafta ve Surp Zadik münasebetiyle törenler ve sunulacak Surp Badaraklar cemaate kapalı olarak icra edilecektir. Bunun yanı sıra, cemaatimizin Kutsal Hafta ve Surp Zadik münasebetiyle Surp Hağortutyun almak istemeleri hususunu da dikkate alarak, cemaatimiz üyelerine sevgiyle şu hatırlatmada bulunmayı isteriz: Surp Hağortutyun almak isteyen cemaatimiz üyelerinin aşağıdaki programda belirtilmiş tören saatleri haricinde kiliselerimiz din görevlilerine başvurablirler.

4. Alınan karar uyarınca Kutsal Hafta ve Surp Zadik kutlamasıyla aşağıda belirlenmiş program uygulanacaktır.

-27 Mart, Cumartesi, Lazarus’un Diriliş anısı

Saat 10.00-11.00 arası sabah duaları.

Tören sonunda kiliselerin perdeleri açılır. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-28 Mart. Pazar, Hisus Krisdos’un Kudüs’e Girişi

Saat 10.00, Surp Badarak ve akabinde Tırınpatsek (kapıların açılış töreni). Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-29 Mart, Kutsal Pazartesi,

Saat 10.00-11.00 arası sabah duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-30 Mart, Kutsal Salı, On Bakireler anısı

Saat 10.00-11.00 arası sabah duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

Saat՝ 16.00-17.00, ikindi duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-31 Mart, Kutsal Çarşamba

Saat 10.00-11.00 arası sabah duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-1 Nisan, Kutsal Perşembe,

Saat՝ 08.30, Surp Badarak. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

Ayak yıkama töreni Kadasetli Patrik Hazretleri’nin riyasetinde ve ruhanilerimizin katılımıyla sadece Patriklik Katedrali’nde cemaate kapalı olarak icra edilecektir.

Saat 19.30, Elem gecesi duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-2 Nisan, Kutsal Cuma,

Saat 10.00-11.00, Hisus Krisdos’un Haça Geriliş Anısı. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

Ժամը 15.00-16.00, Hisus Krisdos’un Gömülmesi Anısı. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-3 Nisan, Kutsal Cumartesi

Saat 10.00-11.00 arası sabah duaları. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

Saat 15.00, kiliselerin kapıları kapanır.

Saat 16.30, Surp Zadik Arefesi, Surp Badarak. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-4 Nisan. Pazar, Surp Zadik

Saat 10.00, Surp Badarak. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

-5 Nisan, Pazartesi, Merelots.

Saat 9.00-10.30, Surp Badarak. Cemaate kapalı olarak icra edilir.

5. Cemaat üyelerimizin sağlıklarını dikkate alarak yapılan bu düzenlemelerin anlayışla karşılanacağından eminiz. Kalben inanıyoruz, bu pandeminin olumsuz akımı bir gün sona erecek, Rabbin Sofrası önünde ruhaniler ve cemaatin duadaki birlikteliğiyle ölümsüz Tanrı Kuzu’sunun aramızda belirişini yaşayacak ve O’nun Kutsal Beden’i ve Kanı’na paydaş olacağız.

Kutsal Hafta boyunca dualarımızın Tanrı katına ulaşmasını diliyoruz. Özellikle aile çatıları altında Kutsal Kitap okumalarıyla taçlanmış dualarımızın hepimiz için ruhani bereketlenme vesilesi olacağına inanıyoruz.

PATRİKLİK KALEMİ

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/