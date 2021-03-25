Karşımızda fiili olarak Türk ordusu var – Ermenistan Kamu Radyosu

Karşımızda fiili olarak Türk ordusu var

Bölgedeki jeopolitik durum savaştan bu yana değişti.

Bugün Ermenistan, yavaş-yavaş kaynaşan Türk-Azerbaycan ordusuyla uğraşıyor.

Ermenistan Savunma Bakanı Vağarşak Harutyunyan, meclisteki oturumunda bugün milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, orduda sürrdürülen reformlarla ilgili soruları yanıtladı.

“Fiilen Türk ordusuyla uğraşıyoruz.

Doğal olarak bu tehdidi önlemek için ordumuzun yapısını ve Ermeni-Rus ilişkilerini oluşan tehdide uyarlamalıyız.

Bu reformlar buna yöneliktir”,- dedi bakan.

Harutyunyan, subayın rolü ve subaylık hizmetinin çekiciliğinin de reformlar çerçevesinde gözden geçirildiğini vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu