Karabağ’ın binlerce yıllık kültürel mirası ve aidiyeti yok etmeye veya çarpıtmaya çalışıyorlar

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Parlamento kürsüsünden Milletvekillerinin sorularını yanıtlarken ‘Kültür diplomasi komisyonu neden oluşturuldu’ sorusuna cevaben bazı açıklamalarda bulundu.

Ayvazyan şu an uluslararası işbirliğinin gelişmesi, uluslararası kamuoyu arasında yer almasının önemli olduğunu ifade ederek bu bağlamda kültürün de çok önemli rol oynadığını ve yumuşak güç etkisinin önemini vurguladı.

Azerbaycan tarafından Ermeni kültür mirasının yok edilmesine ilişkin Dışişleri Bakanı uluslararası alanda kültür sorunlarının gündeme getirilmesinin bu yeni oluşturulan komisyon için öncelik olacağını açıkladı.

Ara Ayvazyan konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Artsakh (Karabağ) tarih ve kültür mirası dünya tarih ve kültür mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun yok edilmesi, çarpıtılması veya saygısızlığa maruz kalınması sert bir şekilde önlenmeli. Azerbaycan’ın işgali altında bulunan bölgelerde Ermenilere karşı yapılan etnik temizliği bir gerçektir. Bugün ise Artsakh’ın binlerce yıllık kültürel mirası yok etmek ve onun gerçek aidiyetini çarpıtmak için Azerbaycan harekete geçti.”

ERMENİ HABER AJANSI