Hahambaşılıktan Erdoğan´a kutlama mesajı

Azınlık cemaati temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı 7´nci Olağan Büyük Kongre´de yeniden AK Parti genel başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan Büyük Kongre’de 1428 geçerli oyun tamamını alarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi.
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak dolayısıyla tebrik etti.
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