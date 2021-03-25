“Francesco” – Ermenistan Kamu Radyosu

Papa Francis’e ithaf edilen yeni film, Ermeni Soykırımı’nı tanıma çabalarını da anlatacak.

Papa Francis’i konu alan “Francesco” filmi 28 Mart’ta DiscoveryPlus aracılığıyla yayınlanacak.

Film, 2016 Belgesel Film kategorisinde Oscar adayı olan Evgeny Afinevsky tarafından yönetiliyor.

Filmin yapımcılığını ünlü Amerikalı Ermeni hekim ve Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) David Geffen Tıp Merkezi’nin eş direktörü Eric Esrailyan üstlenmektedir.

Esrailyan bir Facebook paylaşımında, filmi izleyicilere sunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Filmin, bugün dünyanın en büyük zorluklarıyla karşı karşıya olan Papa’yı anlattığını söyledi.

“Jeopolitik baskıya rağmen, Ermeni Soykırımı konusunda kitlesel farkındalık sağlamadaki cömert liderliğine şahsen çok minnettarım”,- dedi Esrailyan.

Papa’nın, Katolik dünyasının şefkatli liderinin, Tsitsernakaberd’in tepesinde dua ettiği Ermenistan ziyaretinden bir fotoğraf yayınlayan Esrailyan, “Papa Francis’in Ermeni Soykırımı Müzesi’nde dua ettiği sırada orada bulunmak ve dünyanın dikkatini bir kez daha Ermenistan’a çekmek benim için büyük bir onurdu.

Bu Pazar DiscoveryPlus aracılığıyla “Francesco” filmini izleyin, Ermeni Soykırımı’nın tanınması için gösterdiği büyük çabaları ve çok daha fazlasını öğrenin.

Jeopolitik inkarcıların on yıllardır inkar etmelerine rağmen, bugün ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi, Kongre Kütüphanesi ve bilgili dünya tarihi gerçekleri açık bir şekilde tanımaktadır”,- dedi Esrailyan.

“Francesco” filmi, Papa Francis’in hayatını ve çalışmalarını anlatıyor.

Film, Papa Francis’in kendisi, ailesinin üyeleri, Benedict XVI ve diğerleri ile yapılan röportajları içermektedir.

Filmin prömiyeri 21 Ekim 2020’de Roma Film Festivali’nde yapıldı.

Film, ünlü İtalyan Kinéo Ödülü’nü kazandı.

Ermenistan Kamu Radyosu