Ermenistan Cumhurbaşkanı’ndan Yunan mevkidaşına ‘Bağımsızlık günü’ tebrik mesajı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Yunanisan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’ya Yunanistan’ın bağımsızlığının 200’üncü yıldönümü münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

Tam 200 yıl önce Osmanlı esaretinden kurtulduğundan dolayı Yunan mevkidaşına ve tüm Yunan halkına tebrik eden Sarkisyan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanca çabaların, uzun mücadelenin ve fedakarlığın sonucunda Yunan halkı kendi bağımsızlığını kazandı. Bu yolda Osmanlı hakimiyeti altında bulunan Ermeni ve Yunan hrisiyan ve aynı kaderini paylaşan halkların işbirliği örnekleri çoktur. Bu işbirlik binlerce yıllık tarihi ve kültürel ilişkilerine, ortak manevi değerlere ve karşılıklı empati duygularına dayanıyor.

Son yıllarda da Ermenistan ve Yunanistan devletlerarası ilişkilerini geliştirip istikrarlı bir şekilde iki taraflı, hem siyasi diyalog, hem de değişik alanlarda işbirliği kapsayan bir gündem oluşturdular. ”

Ermenistan Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki sıcak dostluk ilişkilerinin ve verimli işbirliğinin daha da pekiştirilmesi ve gelişmesinden emin olduğunu da ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI