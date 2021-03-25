Biden’in Soykırım imtihanı – Ermenistan Kamu Radyosu

Beyaz Saray, Ermeni Soykırımı’nı resmen tanıyacak mı?

ABD yetkilileri ve kamu çevreleri, Ermeni Soykırımı’nın Beyaz Saray tarafından olası resmi olarak tanınması sorununu ele alıyor.

Beyaz Saray sözcüsü, düzenlediği basın toplantısında, Voice Of Amerika’dan gelen bir soruya yanıt olarak, ABD Başkanı tarafından Ermeni Soykırımı’nın olası resmi olarak tanınmasıyla ilgili Beyaz Saray’ın bu konudaki politikası hakkında yeni hiçbir şey olmadığını söyledi.

The Hill ise, 21 Mart’ta üst düzey isimsiz bir Beyaz Saray kaynağının konuyla ilgili yorumunu aktarıp, Biden’ın seçim öncesi dönemde Ermeni Soykırımı hakkındaki açıklamasına değinerek “bu korkunç gerçeği asla unutmamalı veya sessiz kalmamalıyız.

Bu büyük trajediden kurtulduktan sonra Ermeni halkının kararlılığını sonsuza dek onurlandıracağız”,- dediğini hatırlatmaktadır.

19 Mart’ta, ABD Senatosu’nun 38 üyesi tarafından ABD Başkanı Joe Biden’e bir mektup gönderilerek, başkanın 24 Nisan Anma Günü açıklamasında “soykırım” terimini kullanması çağrısında bulunuldu.

Senatörler, Cumhurbaşkanı Biden’in geçen yılki seçim kampanyası da dahil olmak üzere, daha önce Ermeni Soykırımı’nı tanıdığını hatırlatarak Ermeni Soykırımı’nın resmi olarak tanınmasını talep ettiler.

“Amerikanın Sesi”

Ermenistan Kamu Radyosu