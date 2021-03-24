Suudi Arabistan’ın Lübnan Büyükelçisi Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram’ı ülkesine davet etti

Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram 22 Mart tarihinde Suudi Arabistan’ın Lübnan Büyükelçisi Velid Abdullah el-Buhari’yi kabul etti.

Katolikosluğundan edinen bilgilere göre görüşme 1 saatten daha fazla sürdü.

Görüşmede Lübnan Hükümeti’nin bir an önce oluşturulması, ülkedeki ekonomik krizi, Arap ülkelerinde artan Türkiye etkisi ele alındı.

Dinlerarası ilişkilerine de değinen 1.Aram Katolikosu başka dinlere yönelik Suudi Arabistan’ın saygı dolu tutumunu teşvikle karşıladığını dile getirdi.

Kilikya Katolikosu ayrıca Büyükelçi Velid Abdullah el-Buhari’ye Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerinin serbest bırakılması için Suudi Arabista’ın da devreye girmesini rica etti.

Büyükelçi Lübnan Ermeni toplumunun ülkedeki sorunlarla ilgili dengeli tutumunu teşvik ederek Kilikya Ermeni Katolikos 1.Aram’ı resmi olarak Suudia Arabistan’a davet etti.

ERMENİ HABER AJANSI