Montserrat Caballe’nin Ermenistan ve Artsakh ziyaretlerinden sonra kaydettiği albümünün sunumu gerçekleşti

Montserrat Caballé’nin “Ermenistan ve Artsakh Hristiyanlık Adası” adlı eseri dün Madrid’de gerçekleşti. Albümünün tanıtımı, STARMUS festivalinin kurucusu Garik İsraelyan ve Ermenistan Büyükelçiliği işbirliği ile gerçekleştirildi. Bu haber, İspanya’daki Ermenistan Büyükelçiliği tarafından bildirildi.

“Ermenistan ve Artsakh Hristiyanlık Adası” Ermenistan ve Artsakh ziyaretlerinden sonra albüm 2013 yılında dünyaca ünlü şarkıcı tarafından kaydedildi. Ülkemizi ziyareti Ermenistan’da Hıristiyanlığın devlet dini olarak kabulünün 1700. yıldönümüne ithaf edilmiştir.

Etkinliğe katılan Montserrat Caballe’nin kızı soprano Montserrat Martın, Ermenistan ve Artsakh’a yaptıkları ziyaretleri içtenlikle hatırlatarak, annesinin Ermeni kültürü ve asırlık manastır komplekslerinden etkilendiğini kaydetti.

Tanınmış gazeteci Miguel Angel Nieto da etkinlikte hazır bulunan herkesi Ermenistan’ı ziyaret etmeye ve ilk Hıristiyan ülkesinin cazibe merkezlerini keşfetmeye çağıran konuşmacılardan biriydi” denildi.

Ermenistan Kamu Radyosu