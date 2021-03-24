Ermenistan’da sıkıyönetim kaldırıldı

Ermenistan Parlamentosu Genel Kurulunda yapılan oylamada, ülkede Dağlık Karabağ’daki askeri eylemler nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim 118 milletvekilinin oyuyla kaldırıldı.

Oylamadan önce iktidarda olan ‘İm kaylı’ (Benim adımım) ittifakının grup başkanı Lilit Makunts sıkıyönetiminin kaldırılması lehine oy kullanacaklarını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 27 Eylül 2020’de Ermenistan hükümetinin Artsakh’a karşı Azerbaycan ve Türkiye’nin saldırısından dolayı ülkede savaş durumu ve sıkıyönetim ilan etmişti.

ERMENİ HABER AJANSI