Dink Cinayeti Davası’nda karar duruşması

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda 26 Mart Cuma günü karar açıklanması bekleniyor.

Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink Cinayeti Davası’nda 5 Mart’ta mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyordu.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayı açan heyet başkanı Akın Gürlek iki tanığın ifadesini aldıktan sonra duruşmaya dair beyanda bulundu. Mahkeme başkanı Akın Gürlek, üye hâkim Ferhat Şahin’in kalp ameliyatı olduğunu, diğer üye hâkimin de dosyayı vakıf olmadığından karar duruşmasına katılmak istemediğini söyledi. Gürlek, bu yüzden hükmün 26 Mart’ta yapılacak duruşmada açıklanacağını söyledi.

76 sanıklı davada 130 duruşma görüldü. 2020’nin Aralık ayında savcılığın esas hakkındaki mütalaasını sunmasından sonra tüm sanıklar nihai savunmalarını yaptılar. Son olarak Dink Ailesi avukatları da esasa dair görüşlerini mahkemeye sundu.

10 Şubat’taki celsede yargı sürecinde eksik bırakılan hususlara dikkat çeken Dink Ailesi avukatları Hrant Dink’i hedef haline getiren eylem ve gelişmeleri sıraladı, Dink için tüm bu atmosfere rağmen koruma önlemi alınmadığını vurguladı, cinayette sorumluluğu olan kamu görevlilerinin gerektiği şekilde yargılanmadığını ifade etti.

Avukatlar Dink’i hedef haline getiren sürecin gereğince soruşturulmadığına dikkat çekerken, açık tehdide rağmen Hrant Dink hakkında koruma önemi alınmadığını da vurguladılar ve İstanbul Emniyeti’nin cinayetten sonra belge düzenlediğine dikkat çektiler. Trabzon ve İstanbul Emniyeti’nin cinayet işleneceğine dair somut bilgiye sahip olmalarına rağmen cinayeti önlemediklerini ifade ettiler.

Kamu görevlilerinin yargılandığı davada Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Hamza Celepoğlu, Muharrem Demirkale, Ercan Gün, Okan Şimşek ve Veysal Şahin tutuklu olarak yargılanıyor.

Hrant’ın Arkadaşları İnisiyatifi de 26 Mart Cuma günü Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde saat 09.30’da buluşma çağrısı yaptı.

Agos