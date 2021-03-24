Cumartesi Anneleri 700. hafta davası yarın başlıyor

Cumartesi Anneleri’nin 5 Ağustos 2018’de 700. Hafta eylemine düzenlenen polis müdahalesinde gözaltına alınan 46 kişiye “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu” na muhalefet suçundan açılan dava yarın başlıyor. Aralarında kayıp yakınlarının da olduğu sanıkların 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

5 Ağustos 2018’deki polis müdahalesi sırasında Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’in gözaltına alınmasını engellemeye çalışan HDP’li milletvekillerinin görüntüsüyle hatırlanan olayla ilgili iddialar polisin olay günü tuttuğu tutanak ile tahkikat evrakına dayanıyor.

Bu delillerle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2.5 yıl sonra hazırlanan iddianamede, aralarında kayıp yakınları Maside Ocak, Besna Tosun, Hasan Karakoç, Faruk Eren’inde bulunduğu 46 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yarınki ilk duruşma öncesi, İstanbul Adliyesi önünde 13.00’te davayla ilgili bilgilendirme amacıyla basın açıklaması yapılacak.

699 hafta boyunca gerçekleştirdikleri barışçıl eylemlerinin 700. haftada ağır bir polis şiddetiyle engellendiğini ve darp edilerek gözaltına alındıklarını söyleyen Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun, “Gözaltına alınan 46 kişiye 27 ay sonra ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu’na muhalefetten dava açıldı. 3 yıla kadar hapsimiz isteniyor. Oysa 700. haftada hepimiz darp edilerek gözaltına alındık. Sadece 700. haftada değil, haftalarca İHD’nin sokağında işkenceye maruz kaldık, darp raporlarımız ve olay anına ait görüntülerle birlikte yaptığımız bütün suç duyuruları takipsizlikle sonuçlandırıldı. Ben bu dava da sadece 46 kişinin yargılandığını düşünmüyorum. Aslında bu dava da yargılanan Cumartesi Annelerinin yürüdüğü mücadeledir. Kayıplar mücadelesidir. Ama ne olursa olsun bizler bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

(Evrensel-Bianet)

Serbestiyet