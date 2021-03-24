Aziz Ğazançetsots’ta ayin yapılmayacaktır. Görüşmeler sonuç vermedi

Artsakh Piskoposluğu başkanı Piskopos Vrtanes Abrahamyan Radiolur’a verdiği demeçte, “Şuşi’deki Aziz Ğazançetsots Kilisesi’nde ayin düzenlenmesi ve Ermeni hacıların oraya girmesine izin verilmesi konusundaki görüşmeler sonuç vermedi” dedi.

Artsakh Piskoposluğu ve Rus barış güçleri Azerbaycan tarafı ile görüştü. Rus barışı koruma görevlisinin eşlik ettiği Ermeni din adamının Şuşi’ye gitmesine ve piskoposlukta kalan arşivlerini ve diğer kutsal şeyleri çıkarmasına bile izin verilmedi.

Piskopos Vrtanes ayrıca “Radiolur”a Şuşi’deki Yeşil Saat Kilisesi hakkında bilgi verdi. “Kilise iki kez havaya uçuruldu ve tamamen yıkıldı” dedi ruhani baba. Aziz Ğazançetsots hakkında hiçbir haber yok. Azerbaycan tarafı kilisede çekim yapılmasını yasaklıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu