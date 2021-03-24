Askıda Sanat… Kültür sanatın mekânları

Mahmut Çınar ve Tuğba S.’nin hazırladığı Askıda Sanat’ın 11. bölümünde kültür-sanat mekânları ele alınıyor. Çoğu, sponsorluk destekleriyle ayakta duran sergi, etkinlik ve performans mekânları, pandemi krizini de en sert biçimde yaşayan yerler ve işletmeler oldu.

DUVAR – Türkiye’de sanatın, sanatçının yaşadığı sorunları, baskıları, dayatmaları ve toplumun sanatla ilişkisinin farklı yönlerini yansıtmayı amaçlayan Askıda Sanat, 11. bölümüyle Gazete Duvar’da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Programın bu bölümünde Depo İstanbul’dan Aslı Çetinkaya ve Marina Papazyan, Kadıköy Sahne’nin işletmecisi, menajer ve prodüktör Serkan Fidan ve Salon İKSV Direktörü Deniz Kuzuoğlu; kültür-sanat dünyasının en önemli ayaklarından biri olan mekânların sorunlarını ve koşullarını masaya yatırıyor.

Mahmut Çınar ve Tuğba S.’nin hazırladığı Askıda Sanat, Friedrich Naumann Vakfı’nın desteğiyle hayata geçiyor. Program, Duvar Medya Vakfı’nın desteğiyle yayınlanıyor.

Gazete Duvar