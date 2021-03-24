Artsakh Meclis Başkanı, Ermeni anıtlarının tahrip edilmesini önlemek için uluslararası yapılara çağrıda bulundu

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Arthur Tovmasyan, konseye BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, AGİT Dönem Başkanı Kişisel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk’e ve Dünya Kilisesi’ne başvurdu.

“Azerbaycan’ın 27 Eylül 2020’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı başlattığı savaş sırasında ve aynı yıl 10 Kasım’da tüm düşmanlıkların sona ermesine ilişkin üçlü anlaşmanın ardından, Artsakh’taki Ermeni kültür bölgelerinde size bir alarmla sesleniyoruz….”

Ermenistan Kamu Radyosu