ԻՐԱՒԱԲԱՆՆԵՐՈՒ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / AVUKATLARIN ZİYARETİ (TR⇓)

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 24 Մարտ 2021, Չորեքշաբթի, յետ միջօրէին, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց իրաւաբաններ՝ Սեդրակ Տավութհանն ու Սեպուհ Ասլանկիլը։

Այցելուները, համայնքային հաստատութեանց ընտրութեանց մասին վերջերս տեղի ունեցած զարգացումներուն մասին Պատրիարք Սրբազան Հօր տեղեկութիւն փոխանցելու համար փութացած էին Գումգաբու։ Ինչպէս ծանօթ է, 2013ին հրապարակուած էր շրջաբերական մը, ըստ որուն փոքրամասնութիւններու ընտրական կանոնադրութիւնը ջնջնուած էր, մինչեւ որ աւելի լաւ ու արդիական կանոնադրութիւն մը պատրաստուի։ Հետեւաբար 2013էն ի վեր փոքրամասնութիւններ իրենց վաքըֆներէ ներս ընտրութիւն կատարելու հնարաւորութիւնը չունէին։ Նոյն շրջագիծով, մեր համայնքային հաստատութիւնները եւս ընտրութիւն կատարելու ի վիճակի չէին։ Այս պատճառաւ, մօտ 8 տարիէ ի վեր վարչական կազմեր, կամայ եւ ակամայ կը շարունակէին իրենց վարչական պաշտօնները։

Վերջերս Անգարայի 7րդ Վարչական ատեանը վճիռ արձակած էր, որով չեղեալ յայտարարուեցաւ այն շրջաբերականը, զոր նոր ընտրութեան հնարաւորութիւն չէր տար։ Իրաւաբանները յայտնեցին թէ, Անգարայի 7րդ Վարչական ատեանին մօտ խնդրոյ առարկայ շրջաբերականներուն դէմ դատերը իրենք բացած էին։ Անոնք յայտնեցին թէ հետեւողական երկարատեւ աշխատութեան որպէս հետեւանք, այսօր համայնքային կեանքէ ներս նոր շրջան մը պիտի սկսէր, քանի այլեւս նոր ընտրութիւններ կատարելու համար պայմանները թոյլատու էին։ Անոնք յայտնեցին թէ, այլեւս ընտրութեան ճանապարհը բացուած է եւ վարչական կազմերուն կը մնար ընտրութիւն կատարելու պատասխանատուութիւնը։ Անոնք Նորին Ամենապատուութեան տեղեկութիւններ փոխանցեցին դատական գործընթացին մասին։

Մեր Հոգեւոր Պետը ուրախութեամբ ողջունեց Սեդրակ Տավութհանի եւ Սեպուհ Ասլանկիլի նախաձեռնութիւնը։ Այս առիթով յայտնեց, թէ համայնքը երկար տարիներ կը սպասէր այս հնարաւորութիւնը կրկին ձեռք ձգելու։ Ներկայ իրավիճակը ցարդ թէ՛ վարչայիններու մօտ եւ թէ ժողովուրդի մօտ նեղութիւններու դուռ բացած էր։ Վարչայիններէն ոմանք յոգնած ըլլալով, ոմանք ալ այլեւս նոր վարչայիններուն տեղ տալու տրամադրութեամբ կը սպասէին նոր ընտրութեան իրականացման։ Վերջերս տեղի ունեցած դատական վճիռը, այս տեսակէտէ շատ արժէքաւոր զարգացում մըն էր։ Պատրիարք Հայրը յոյս յայտնեց, որ վարչական կազմեր եւս լաւ օգտագործեն այս զարգացումը եւ ի մօտոյ ձեռնարկեն ընտրութեանց ու ժողովուրդը իր կամքը յայտնելու առիթն ունենայ։ Մեր Հոգեւոր Պետը, այս առիթով շնորհաւորեց ներկաները եւ իրենց ծառայութիւնը ու մաղթեց, որ այս զարգացումը ապագայի նկատմամբ յոյս ներշնչէ մեր համայնքի զաւակներուն։

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 24 Mart 2021, Çarşamba, öğleden sonra, Av. Setrak Davuthan’ı ve Av. Sebuh Aslangil’i Patrikhane’de kabul etti.

Ziyaretçiler, son günlerdeki cemaat vakıf seçimleriyle alakalı gelişmeler hakkında bilgi vermek amacıyla Patrik Hazretleri’ni ziyaret etmişlerdi. Bilindiği üzere, 2013 yılında yayımlanan genelgeyle, azınlık vakıflarının seçim yönetmelikleri, daha iyi ve güncel bir yönetmelik hazırlanana kadar iptal edilmişti. Dolayısıyla, 2013 yılından itibaren, azınlık vakıflarının seçim yapabilme olanakları bulunmamaktaydı. Aynı doğrultuda, cemaatimiz vakıflarının da seçim yapması mümkün olmamıştı. Bu nedenle, yaklaşık 8 yıldır, yönetim kurulları, kendi görevlerine devam etmek durumunda kalmışlardı.

Geçtiğimiz günlerde, Ankara 7. İdare Mahkemesi azınlık toplumlarını ilgilendiren çok önemli bir karar almıştı. Mahkeme, azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğini iptal eden 2013 tarihli genelgeyi hükümsüz kılıyordu.

Avukatlar, Ankara 7. İdare Mahkemesi’ndeki davayı kendilerinin açtıklarını belirttiler. Onlar, uzun ve meşakkatli bir çalışma sonrasında, cemaatimiz için yeni bir dönemi başlatacak sonuca erişmişlerdi. Böylece, artık cemaat vakıflarında seçim yapabilme olanağı yeniden doğmuştu. Onlar, seçim kapısının artık açıldığını belirterek, seçim gerçekleştirme iradesinin ve sorumluluğun artık vakıf yönetim kurullarında olduğunu vurguladılar. Avukatlar, davanın başlangıcı, seyri ve neticesi hakkında Patrik Hazretleri’ni ayrıntılı olarak bilgilendirdiler.

Patrik Hazretleri Av. Setrak Davuthan’ın ve Av. Sebuh Aslangil’in girişimlerini takdirle karşıladı. Cemaatimizin uzun zamandır seçimlerin yenilenmesini arzuladığını hatırlattı. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle, şu ana kadar, gerek yöneticilerde gerek cemaat üyelerinde sıkıntılar meydana gelmişti. Yöneticilerden bazıları yoruldukları, bazıları ise yeni yöneticilere yer vermeyi arzuladıkları için, seçimlerin yenilenmesini istemekteydiler. Geçtiğimiz günlerde alınan karar, bu nedenle çok kıymetli bir anlam ifade etmekteydi. Patrik Hazretleri, yöneticilerin de bu gelişmeyi olumlu olarak değerlendireceklerine ve seçim çalışmalarının bir an önce başlayacağına olan inancını belirtti. Böylece halkın iradesi de tecelli edecekti. Ruhani Önderimiz, bu vesileyle avukatları hizmetlerinden dolayı kutladı ve bu gelişmenin cemaatimiz üyeleri için ümit verici bir tablo olmasını diledi.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/