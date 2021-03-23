Wikipedia’da Konya’yla ilgili yer alan bilgiler resmen ağır tahrik içeriyor! Ermeni kırımı yazıyor

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Dünyanın en büyük dijital ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia’da sorunlar bitmiyor. Mevlevilikle ilgili yayınlanan makalede Mevlevilerin Ermenileri korudukları ve Türkler’in de onları katlettiği yazıyor.

Daha önce Türkiye’yle sorunlar yaşayan Wikipedia’da skandallar bitmiyor.

Yazarların üzerinde değişiklik yapabildiği ve moderatör onayıyla çalışan sistemde yer alan bilgiler yeni bir tartışmanın kapılarını açtı.

Sistemde yer alan https://tr.wikipedia.org/wiki/Mevlevilik linkindeki bilgiler hem Konya’yı hem de Türk tarihini karalamayı amaçlıyor.

Mevleviliklee ilgili kısa bilginin verildiği makalede Türkler’in Ermenilere kırım uyguladığı ve mevlevilerin de Ermenileri Türkler’den koruduğu bilgilerine yer veriliyor.

Sitede yer alan cümle şu şekilde:

1915 Ermeni Kırımı sırasında Mevlevi Tarikatı üyeleri, barınak sağlayarak ve Teşkilatı Mahsusa‘dan saklayarak Konya’nın velayatın barışçıl Ermeni sivillerini(zimmi) kurtardılar.

https://www.memleket.com.tr/wikipediada-konyayla-ilgili-yer-alan-bilgiler-resmen-agir-tahrik-iceriyor-ermeni-ki-2102783h.htm