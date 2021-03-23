UZAY ÇATIYI ANKARA YAPACAK

Antalya’nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba Kilisesi’ni sera etkisine maruz bırakan eski çatı sisteminin yenilenmesi için Antalya Valiliği tarafından ayrılan özel bütçe pandemi nedeniyle başka bir yatırım için harcanınca Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.

ANTALYA‘nın Demre ilçesinde Rus Ortodokslarının hac merkezi konumunda bulunan Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li yıllarda projesi hazırlanan ve geçici olarak kilisenin üzerine inşa edilen dev örtü yıllar geçmesine rağmen kaldırılmayınca tarihi yapının sera etkisine maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

ÖZEL BÜTÇEYLE ÖZEL ÇATI

Uzmanlar, çelik ve plastikten oluşan örtünün çürüdüğünü, bu çürümenin kiliseye de ciddi zarar verdiğini vurgularken, 2019 yılında Antalya Valiliği tarafından ayrılan özel bütçe ile kiliseye bir örneği Göbeklitepe’de uygulanan modern bir çatı yapılması için proje çalışması başlatıldı.

BÜTÇE BAŞKA YERE GİTTİ

Tarihi yapıya zarar vermeyecek nitelikte hazırlanan proje, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından da onaylandı. Fakat pandemi koşulları nedeniyle çatı çalışması için yapılan hazırlıkların tamamı durduruldu. Valilik bütçesi de zorunlu olarak başka yatırımlara aktarıldı.

BAKANLIK DEVREDE

Bunun üzerine devreye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın girdiği vurgulayan Aziz Nicolas Anıt Müzesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, şöyle dedi: “Çatı projesine ait ihale sürecini Kültür ve Turizm Bakanlığı üstlendi. Bu bizim için de sevindirici bir gelişme oldu.

KADEMELİ ÇALIŞMA

Çünkü pandemi nedeniyle çatı bütçesini kullanamadık. Bütçe başka yere aktarıldı. Üstüne vali değişti. Şimdi ise Bakanlık devrede. Mayıs-haziran gibi çalışmaların başlamasını öngörüyoruz. Tabii çalışmalar kademeli yürütülecek. Çünkü bu kilisede ciddi bir ziyaretçi potansiyeli var.”

SERA ETKİSİ YAPIYOR

Mevcut çatının mevcut şartlara göre teknolojisinin geride kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Doğan, “Plastik ve demir karışımı çatı çok sağlam. Yapıyı Antalya’nın şiddetli yağmurlarından koruyor. Fakat yaz aylarında plastik örtü sera etkisine neden oluyor. Çatının altında da Aziz Nicolas’a ait duvar resimleri var. O yüzden çatı çalışmasını çok önemsiyoruz” dedi.

KEMİK BİLMECESİ ÇÖZÜLEMEDİ

Daha önce kilise zemininin altında yeni bir tapınak keşfedildiği ve bu tapınakta Noel Baba’nın gerçek kemiklerine ulaşılma ihtimali olduğu yönündeki tespitlere de açıklık getiren Prof. Dr. Doğan, şu bilgileri aktardı: “2017 yılında Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan bir çalışmada bazı bulgular bulundu.”

RADARDA DUVAR ÇIKTI

“Zeminde yapılan jeoradar çalışmasını ben de inceledim. Evet, bir duvar kalıntısı görünüyor. Ancak bu kalıntının hangi döneme ait olduğunu bilmemiz zor. Roma dönemine ait bir duvar da olabilir. Noel Baba’nın mezarı mı değil mi gibi bir şey söylemek için yeterli veri yok. Ben bu konuda yurt dışından da çok sayıda soru aldım. Onlara da bilimsel bir açıklama yapmak için yeterli veri olmadığını aktardım.”

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/uzay-catiyi-ankara-yapacak-41769505