Türk mallarının Ermenistan’a giriş yasağının uzatılması tartışılıyor

Ermenistan Ekonomi Bakan Yardımcısı Avag Avanesyan Türkiye’de üretilen ürünlere uygulanan ambargo süresinin uzatılması için görüşme ve tartışmaların devam edildiğini açıkladı.

20 Ekim tarihinde Ermenistan hükümeti, Türkiye’den nihai kullanım ürünlerinin ithalatını yasaklama kararını aldı. Karar, 31 Aralık 2020’de 6 ay süreyle yürürlüğe girdi. 2019 yılında Türkiye’den Ermenistan’a toplam ithalat hacmi 268.1 milyon dolar oldu. Türkiye’den en çok hazır giyim, narenciye, araç ve cihazlar, petrol ve petrol ürünleri, kimyasal malzemeler ve ürünler, kıymetsiz metaller ve metal ürünleri ithal ediliyor.

Avanesyan’ın sözlerine göre çok kısa bir süre uygulanan bu ambargo sonucunda meydena gelen değişiklikler ve etkiler derin bir şekilde ele alınmamış. Fakat korkunç bir darbe yok ekonomiye, dolayısıyla ambargonun uzatılması hakkında görüşmeler sürüyor.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Azerbaycan’da da olduğu gibi Ermenistan’da da aynı şekilde savaştan sonra yatırım ortamı çok zarar gördüğünü, fakat ülkenin elinde ekonomiyle ilgili koz olarak kullanılacak adımların var olduğunu da ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI