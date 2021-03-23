Paris’teki Holokost Müzesinde Ermeni Soykırımına adanmış sergi düzenlenecek

Paris’te bulunan ‘Mémorial de la Shoah’ Holokost müzesinde 2001yılında Fransa tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasının 20. yıldönümüne adanmış bir sergi düzenlenecek.

Yirminci yüzyılın ilk kitlesel katliamlamlarını anlatan ve yeni belge ile eserlerle zenginleştirilmiş sergi 22 Mart – 11 Temmuz tarihleri ​​arasında ziyaretçilere açık olacak.

Mémorial de la Shoah’da Ermeni Soykırımı’na adanmış bir sergi de 2015 yılında Soykırımın 100. yılı münasebetiyle düzenlenmişti.

Kaynak:Ermenihaber.am