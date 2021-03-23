Mustafapaşa köyü’nde ki tarihi kilise’de şiir dinletisi

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, İlçe Kaymakamlığının yürüttüğü proje kapsamında son derece güzel bir etkinliğe imza atıldı.

Ürgüp Kaymakamlığının düzenlemiş olduğu Hayatın Anlamı Kitap projesi kapsamında her ay yapılan canlı müzik eşliğinde kitap okuma saati bu ay 21 Mart Dünya şiir günü dolayısıyla şiir dinletisi şeklinde gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Mustafapaşa köyünde bulunan Konstantin Eleni Kilisesinde düzenlenen dinletide Ürgüp İlçesi öğretmenleri Cemile Metin, Salih Metin, Mehmet Boran ve Cengiz Eren görev aldı.

Tarihi mekanda düzenlenen ve birbirinden güzel şiir ve şarkılara yer verilen dinleti sosyal medya platformlarında da büyük ilgi gördü.

Kaynak: MHA

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