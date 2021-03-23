Ermenistan ve Rusya Savunma Bakanları ikili işbirliğini ele aldılar

23 Mart tarihinde Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.

Müteffik olan iki ülkelerin savunma bakanları Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nde başlayan geniş çaplı reformların önemli yönlerine, Ermenistan-Rusya askeri işbirliğine, ortak askeri biriminin ortak faaliyetlerine değindiler.

Dağlık Karabağ’da Rus Barış Gücü askerlerinin gerçekleştirdiği misyonun gidişatı da ayrı bir konu oldu görüşmede.

Ermenistan’ın güneyinde yer alan Syunik idari bölgesinde hayata geçirilen güvenlik tedbirleri hakkında taraflar fikir alışverişinde bulundular.

Genele olarak bölgedeki siyasi ve askeri durumu da ele alındı.

ERMENİ HABER AJANSI