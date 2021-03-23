Ermenistan Dışişleri Bakanı Lübnan’lı mevkidaşıyla telefonla görüştü

22 Mart tarihinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Lübnan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Şerbel Vehbe telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgilere göre telefon görüşmesi sırasında taraflar iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerinden memnuniyetlerini ifade ederek ortak gündemin daha da geniletip zenginleştirmek için adımlar atmaya hazır olduklarını da dile getirdiler.

Bu bağlamda Dışişleri Bakanları Lübnan Ermeni toplumunun çok önemli rolünü ve Lübnan’ın toplumsal hayatının tüm alanlarında da olduğu gibi iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri açısından büyük katkılarını da önemsendi.

Aynı zamanda iki ülke dışişleri bakanları uluslararası örgütler bünyesinde Ermenistan ve Lübnan’ın işbirliği be birbirlerine olan desteğinin artması gerektiğini savundular.

Ayvazyan ve Vahbe bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili konulara değindi. Ermenistan Dışişleri Bakanı özellikle Türkiyenin doğrudan katılımıyla Azerbaycan’ın Artsakh’a (Karabağ) karşı gerçekleştirdiği saldırı sonucunda patlak veren geniş çaplı savaşın sonuçlarını izah ederek Suriye ve Libiya’dan Türkiye tarafından teröristlerin getirilmesine de odaklandı.

ERMENİ HABER AJANSI