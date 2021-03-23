Çocuk istismarıyla gündeme gelen kilisenin Başpiskoposu: Kilisenin itibarına kurbanlarınkinden daha fazla önem verildi

Almanya’nın Köln kentindeki Katolik kiliselerinde 1975-2018 yılları arasında 314 çocuğun cinsel istismara uğramasıyla ilgili Köln Başpiskopusu Rainer Maria Woelki, “Kilisenin itibarına kurbanların iddialarından daha fazla önem verildi ve kurbanların söylediklerine kulak tıkandı” diyerek yaşanan olayların telafi edilmesi için çabalayacağını iddia etti.

Almanya’nın Köln kentindeki Katolik kiliselerinde 1975-2018 yılları arasını kapsayan çocuk istismarı raporuna ilişkin Başpiskopos Rainer Maria Woelki açıklamalarda bulundu.

Raporun ardından 3 rahibin Vatikan Katolik Kilisesi tarafından görevden alındığını ve kendisinin ise aklanmasından kaynaklı istifa etmediğini dile getiren Woelki, “Olayda, kilisenin itibarına kurbanların iddialarından daha fazla öncelik verildi. Sistematik bir şekilde olaylar örtbas edildi” dedi.

Gazeteciler tarafından raporu örtbas etmekle suçlanan Woelki, “Bunun olmasına asla izin vermemeliydik, hatalarımızı telafi etmemizin tam zamanı” diye yanıt verdi.

Woelki, istismara uğrayan çocukların kiliseye karşı dava açmaları ve olayda sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılması için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekleyerek, olayları aydınlatmak için bir araştırma komisyonu kurulacağının sözünü verdi.

NE OLMUŞTU?

Taciz iddialarıyla gündeme gelen Almanya’nın Köln kentindeki en güçlü Katolik piskoposluğunda, geçmişte yaşanan cinsel istismar iddialarına yönelik 800 sayfalık bir rapor yayımlanmıştı.

Rapora göre, 1975 ile 2018 yılları arasında 314 çocuğun, Köln Katolik Başpiskoposluğuna bağlı 202 rahip veya din adamı tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirtilmişti.

2014’te Köln Başpiskoposu olarak atanan Woelki, rahiplerin çocuk istismarı vakalarını örtbas etmek ve istismar iddialarıyla ilgili Vatikan’ı bilgilendirmemekle suçlanmıştı.

BirGün Gazetesi