Change.org sitesinde Azerbaycan’ın Eurovision 2021 katılımcısına karşı imza kampanyası başlatıldı

Change.org sitesinde Eurovision 2021 şarkı yarışmasında Azerbaycan’ı temsil edecek şarkıcı Efendi’ye karşı imza kampanyası başlatıldı.

Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) yönelik bu imza kampanyasını başlatanlar Efendi aidlı şarkıcının diskalifiye olmasını talep ediyorlar.

Gerekçe olarak ta birkaç unsur öne sürülüyor.

Eurovision siyasi olmayan bir şarkı yarışmasıdır ve onun amacı Avrupa’daki ülkelerin müzik etrafına birleşmesidir. EBU’nun kanunlarına göre katılımcı ülkeler Eurovision’un bu prensşp ve değerlerine saygı göstermeli ve herhangi bir ülke ayrımcılığa, aşağılayıcı davranışa maruz kalmamalı.

Fakat Azerbaycan’ı temsil eden Efendi hem Ermenilere karşı nefret söylemlerinde bulunmuş, hem de Ermenileri öldürme çağrılarında bulunmuştur. Tüm Ermenileri terörist olarak nitelendiren Azerbaycanlı şarkıcı açık bir şekilde ifade özgürlüğüne karşı çıkan ve ifade özgürlüğü açısından 180 ülke arasında 168’inci sırada yer alan Azerbaycan Hükümeti’ne övgüler diziyor.

Böylece eğer Azerbaycan temsilcisi Eurovision 2021 şarkı yarışmasına katılsa demek EBU Ermenilere karşı nefret ve düşmanlık söylemleri açık bir şekilde dile getiren bir sanatçıyı teşvik etmiş oluyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/03/23/Change-org-sitesi-Azerbaycan-Eurovision-2021/204743