Azerbaycan’ın etnik temizlik sorunu

Azerbaycan tarafından gerçekleştirilen etnik temizlik

Tatoyan, BM İnsan Hakları Konseyi’nde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen etnik temizlik sorununu gündeme getirdi

Ermenistan İnsan Hakları Savunuculuğu Bürosu Halkla İlişkiler Departmanından verilen bilgiye göre, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 19 Mart’taki 46. oturumunda, Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu tarafından, 2020’de Eylül-Kasım savaşı sırasında Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin etnik temizlik ve soykırım politikası gerçekleştirmiş olduğu konusunda, özel bir video mesajı yayınlandı.

Azerbaycan’da yetkililerin desteği ile kültür, spor ve diğer tanınmış isimler tarafından teşvik edilen bir Ermeni karşıtlığı politikası olduğu, video mesajında ​​dile getirildi.

Bütün bunlar nesnel kanıtlara dayanmaktadır.

Video, 27 Eylül’den bu yana hem Azerbaycan hem de Türk medyasının ve sosyal ağların izlenmesi sonucunda, Ermeni çocukların da hedef alındığı kitlesel nefret, cinayet çağrıları, şiddet ve işkence kaydedildiği vurgulanmaktadır.

Ermenilere yönelik etnik suçların Azerbaycan makamları tarafından teşvik edilmekte olduğu, AİHM kararları ile teyit edilmektedir.

Yalnızca “A” uluslararası statüsüne sahip ulusal insan hakları kuruluşlarının bu tür bir video mesajı gönderme imkanına sahip olduğu belirtilmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu