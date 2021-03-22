Vakıf seçimlerini iptal eden genelge hükümsüz

Ankara 7. İdare Mahkemesi azınlık toplumlarını ilgilendiren çok önemli bir karar aldı. Mahkeme, azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğini iptal eden 2013 tarihli genelgeyi hükümsüz kıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2013 yılında azınlık vakıflarının yönetim kurullarını seçim yoluyla oluşturmalarına imkan veren yönetmeliği, daha iyisinin yapılacağı gerekçesiyle iptal etmişti.

Ancak aradan geçen sekiz yıllık sürede yeni yönetmelik yayınlanmadığı için azınlık vakıfları yönetim kurullarını seçemiyorlardı. Oluşan mağduriyet birçok defa hükümet yetkililerine iletilmişti.

VGM iki yıl kadar önce azınlık vakıflarına ölen ya da ayrılmak isteyen yönetim kurulu üyelerinin yerine atama yoluyla yeni üye getirme imkanı veren bir genelge de yayınlamış, bu genelge de eleştirilere neden olmuştu.

Her iki genelge için avukatlar Sebuh Aslangil ve Setrak Davuthan tarafından müvekkilleri adına Ankara’da iptal davası açılmıştı.

Ankara 7. İdare Mahkemesi önemli bir karar aldı ve azınlık vakıflarının seçim yönetmeliğini iptal eden genelgeyi hükümsüz kıldı.

Mahkeme ayrıca atama yoluyla yönetim kurulu üyesi belirleme imkanı veren genelgeyi de iptal etti. Gelişmeye dair bilgi, davayı açan avukatlar tarafından paylaşıldı.

VGM’nin bu karara karşı istinaf mahkemesine gitme hakkı bulunuyor. Hukukçulara göre mahkemenin bu kararıyla, azınlık vakıflarına, iptal edilen hükümler esas alınarak yeni yönetim kurulu seçme yolu açılıyor.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/25481/vakif-secimlerini-iptal-eden-genelge-hukumsuz