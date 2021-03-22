Usta sanatçı Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Birçok dizi ve filmde rol alan ve “Yabancı Damat” dizisinde ‘Eleni’ karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir’de hayatını kaybetti. 87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu.

Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı’nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, “Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz.” diye konuştu.

“AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRDÜ”

Ayla Karaca’nın yeğeni Ani İsrailya ise, “Huzurevinde yaşıyordu İzmir’de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul’a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra 2 kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi