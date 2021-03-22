Paşinyan, Davtyan’ı Genelkurmay Başkanı olarak atadı

Ermenistan’da darbe girişimiyle başlayan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden alma kararını açıklamasıyla devam eden ancak henüz kesin bir çözüme varılamayan süreçte Paşinyan, genelkurmay başkanı olarak Artak Davtyan’ı atadığını duyurdu.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanının atama konusunda başbakan tarafından sunulan kararnameyi imzalamaması ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaması göz önüne alındığında, Artak Davtyan kanunen genelkurmay başkanı olarak göreve atanmış sayılıyor” denildi. Davtyan, Onik Gasparyan’dan önce 2018-2020 yılları arasında genelkurmay başkanı olarak görev yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Genelkurmayı ve üst düzey askeri isimler, Dağlık Karabağ savaşının işgal edilen bölgelerden çekilmeyle sonlanmasının ardından 25 Şubat gününde Paşinyan’a istifa çağrısı yapan bildiriler yayımlamıştı. Paşinyan ise bu muhtıraları darbe girişimi olarak reddedip destekçilerini sokağa çağırmıştı. Eş zamanlı olarak da Gasparyan’ı görevden almaya çalışmıştı.

Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan bu karara onay vermemişti. Ermenistan anayasasına göre Sarkisyan’ın onay vermemesi üzerine başbakanın kararının iki hafta içinde otomatikman geçerli olması gerekiyordu. Ancak bu tarih geldiğinde Paşinyan Gasparyan’ın görevinin son bulduğunu açıklasa da, Sarkisyan konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Artı Gerçek