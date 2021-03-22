Nikol Paşinyan, bölgesel iletişimin açılmasını hem Ermenistan hem de Azerbaycan için faydalı buluyor

Nikol Paşinyan, bölgesel iletişimin açılmasını hem Ermenistan hem de Azerbaycan için faydalı buluyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nerkin Bazmaberd cemaati sakinleri ile yapılan görüşmede bölgesel iletişim ve yolların açılmasıyla ilgili konuştu. Ermenistan Başbakanına göre, iletişimin açılması Ermenistan ve Azerbaycan için karşılıklı olarak yararlıdır.

Paşinyan, “İlerlemek zorundayız ve ilerlemenin yolu bugün tartışılan şeydir. Bölgesel iletişim ve yolların açılmasıyla ilgilidir. Yol açmanın sadece Azerbaycan için faydalı olduğunu söyleyenlere inanmayın. Birisi iletişimin açılmasının sadece Ermenistan için faydalı olduğunu söylüyorsa, buna da inanmayın. Özellikle bu durumda haberleşmenin açılması hem Ermenistan hem de Azerbaycan için faydalıdır. Nahçıvan ile iletişim kurması gerektiği için Azerbaycan için faydalıdır. Ermenistan için faydalıdır çünkü Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti ile güvenilir bir demiryolu ve kara bağlantısına ihtiyacımız var. Bu, ülkemiz ekonomisinin önemli ölçüde değişebileceği anlamına geliyor” dedi.

Paşinyan, petrol rezervlerinin Azerbaycan’a faydaları hakkında çok konuşulduğunu hatırlattı.

yüzyılın “petrolünün” bakır olmaya başladığını, çünkü elektrikli motorlu arabaların dünyada daha yaygın hale geldiğini ve içten yanmalı motorlu arabaların zamanla piyasadan çekileceğini belirtti. Başbakana göre, bir elektrikli otomobil motorunun en önemli bileşeni bakırdır ve Ermenistan’ın büyük bakır rezervleri vardır.

Paşinyan, “Demiryollarını açmayı başarırsak, o zaman cevher şeklinde bakırı ihraç etmekle kalmayacağız, bununla birlikte bakır ürünleri yaratacağız ve bunun sonucunda bir ileri işleme zinciri sağlayacağız” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu