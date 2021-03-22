Lübnan Cumhurbaşkanı, Azerbaycan esaretinden geri dönen Ermeni Maral Nacaryan’ı kabul etti

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Eylül 2020’de Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaş sonrasında Azerbaycan’a esir düşen ve 10 Mart’ta serbest bırakılıp evine dönen Ermeni vatandaşı Maral Nacaryan’ı kabul etti.

Aile üyeleriyle birlikte Artsakh’ın Şuşi kentinde esir alındığına dair bilgi veren Najaryan, Lübnan Cumhurbaşkanı’na kendisini esaretten kurtarma çabaları için teşekkür etti.

Lübnan vatandaşı Ermeni olan Nacarian, Beyrut limanındaki korkunç patlamanın ardından Karabağ’a yerleşmişti, ancak savaşın patlamasıyla Yerevan’a kaçmaya mecbur kalmıştı.

Daha sonra Karabağ’da kalan eşyalarını almak üzere Yerevan’dan Laçin’e dönen Maral Nacarian, 10 Kasım 2020’den itibaren kayıplara karışmıştı. Karabağ’a giden Maral’dan haber alamayan ailesi, kendisini aramaya başladı. Ancak sadece iki ay sonra, yılbaşına yakın Azerbaycan’dan doğrulama geldi, Maral’ın Karabağ’da Azerbaycan askerleri tarafından esir alındığı öğrenildi.

Nacaryan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, Lübnan hükümeti, Lübnan Kızıl Haç Komitesi, Lübnan’da Ermeni Devrimci Federasyonu, Ermenistan Ombudsmanı Arman Tatoyan, avukat Siranuyş Sahakyan ve birçok başka resmi makam ve kişinin çabalarıyla yaklaşık 4 ay esaretinden sonra 10 Mart’ta eve dönebildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/03/22/Lübnan-Azerbaycan-Ermeni/204632