Kilisede üçlü cinsel ilişkiye giren rahip yandı!

Rahip ve iki kadın gece yarısı kilisede film çekerken yakalandı, polis olay yerine geldiğinde rezalete yeni boyutlar eklendi. Filmin çekildiği sunak yakılıp yerine yenisi konulurken, yeni gelişme olayın taraflarında büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. ABD’nin Louisiana eyaletindeki bir Katolik kilisesinde kayda alınan rahip ve iki kadın arasındaki cinsel ilişkinin yol açtığı şok dalgaları yayılıyor. Kilisede üçlü cinsel ilişkiye giren rahip, yaşananları cep telefonuyla da görüntüledi. Yerel medya, Clark’ın cep telefonunu daha iyi görüntü almak için bir tripoda yerleştirdiğini bildiriyor. Gece yarısı kilisenin ışıklarının yandığını gören bir görgü tanığının içeriye girmesiyle rezalet patladı. Görgü tanığı, rahibi kadınlarla cinsel ilişkiye girerken görünce gözlerine inanamadı. Dahası üçlü ilişkinin gerçekleştiği kutsal sunak ışıklarla süslenmişti ve etrafta birçok cinsel oyuncak da vardı. Görgü tanığı hemen telefonuna sarılıp polisi aradı. Polisin kiliseye baskın düzenlemesiyle rahip Clark ve iki kadın gözaltına alındı. Rezalet kayıttaki kadınlardan 41 yaşındaki Mindy Dixon’ın yetişkin filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı. ABD’yi çalkalayan olayda rahip ve kadınlara yöneltilen suçlama belli oldu. Savcılık, kilisede cinsel ilişkiye girerken yakalanan üçlüye vandalizm suçlamasını yöneltti. Rahip Clark ile Dixon ve Cheng ilk başta müstehcenlikle suçlanmıştı. Kadınların avukatı Bradley Phillips, yerel medyaya müvekkillerine vandalizm suçlamasıyla savcılığın sınırı aştığını söyledi. Avukat Phillips, kilisede yaşananların bir suç eylemi olmadığını savunarak müvekkilleriyle asılsız suçlamalara karşı mücadele etmeyi sürdüreceklerini ifade etti. St. Peter ve Paul Katolik Kilisesi’nde rezalet filmin çekildiği sunak yakıldı ve yerine yenisi konuldu. Rahip Clark ise, tutuklanmasının ardından kilisedeki görevinden kovuldu. Milliyet Gazetesi