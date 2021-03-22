Karabağ Dışişleri Bakanlığı։ Şuşi Artsakh’ın bölünmez bir parçası olmuş ve olacak

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Dışişleri Bakanlığı 101 yıl önce Şuşi’de Ermeni halkına karşı gerçekleştirilen Soykırımın yıldönümü anısına özel bir açıklamada bulundu.

Tam 101 sene önce bugün Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Türk ordusunun ve çetelerin desteğiyle Şuşi’de Ermeni halkının katliamını gerçekleştirdi ve Artsakh’ın tarihi başkentini harabeye dönüştürdü.

Şuşi Soykırımı, Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre suni bir şekilde oluşturulan Azerbaycan devletinin Artsakh’a karşı yürüttüğü işgalci politikasının ilk adımlarından biriydi.

İnsanlığa karşı işlenen bu ağır suç binlerce Ermeninin ölümüne sebep oldu. On binlerce Ermeni ise şehri öz şehrini terk etmeye mecbur oldu, Ermeni kültür mirası yok edildi, talan edildi, kutsal mekanlar saygısızlığa uğradı.

Bu trajik olay Azerbaycan’ın daha sonra gerçekleştirdiği Ermeni karşıtı politikasının ilk sinyallerinden biri oldu. Bu politika 1988 yılından beri Azerbaycan devlet düzeyinde Ermeni karşıtı politikasını yeniden canladırdı ve baskılar, etnik temizlik, katliamlar bu siyasetin ayrılmaz bir parçası oldu.

Bakü ve Ankara’nın bu soykırımcı politikası uluslararası kamuoyundan gereken tepkiyi almayınca, katiller cezasız kalınca bu sefer 27 Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan Türkiye’nin desteğiyle yeni bir saldırı gerçekleştirdi ve Ermeni Şuşi şehrini işgal etti.

1920 yılındaki Şuşi Ermeni katliamları ve 2020 yılında şehrin işgal edilmesi Asrtakh ve Ermeni halkına karşı yürütülen soykırım politikasının bir parçası olmakla birlikte uluslararası hukuk ve normlara aykırıdır

Son olarak Karabağ Dışişleri Bakanlığı Artsakh Ermeni halkının Şuşi’nin kaybını asla kabul etmeyeceğini ve işgal altında bulunan toprakların işgalden kurtarılması için mümkün olan her şey yapılacağını ifade etti. Şuşi Artsakh’ın ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek.

ERMENİ HABER AJANSI